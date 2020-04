Stay Home, Be Safe

View this post on Instagram

🇺🇳 Достар! Қазақстандағы БҰҰ ұжымы атынан баршаңызды қауіпсіздік ережелерін сақтап, #үйденшықпа 🏡 науқанына шақырамыз! Қазіргі 🦠 қауіпті індетті өзара ынтымақтастық арқылы бірге жеңеміз! 🇺🇳 Друзья! Соблюдая меры профилактики, вы вносите свой вклад в борьбу с опасной инфекцией! Пожалуйста, оставайтесь дома 🏡 , так вы помогаете врачам работать эффективнее и сдерживаете дальнейшее распространение вируса 🦠 ООН призывает к всеобщей солидарности и сплоченности ❤️🙏🏻 #birgemiz #uninkz #covid19 #stayhome @minzdrav_rkz @birtanovyelzhan @akordapress